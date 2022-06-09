У Києві відновили роботу ще сім кінотеатрів: перелік

У Києві відновили роботу ще сім кінотеатрів: перелік

У Києві відновили роботу сім комунальних кінотеатрів.

Йдеться про кінотеатри "Лейпциг", "Флоренція", "ім. Шевченка", "Старт", "Факел", "Промінь" та "Ліра".

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської ради.

За словами голови постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторії Мухи, від початку війни кінотеатри тимчасово припинили працювати. Натомість зараз їх знову відкрили, аби отримати додаткові надходження до бюджету.

Крім того, на засіданні Київської міської ради 9 червня вирішили скасувати низку культурних заходів, а зекономлені гроші спрямувати на збереження мережі комунальних кінотеатрів столиці.

До слова, за даними ресурсу kino-teatr.ua, станом на 9 червня у Києві загалом працює 22 кінотеатри.

Як повідомлялося, у Києві за 105 днів війни народилися понад три тисячі малюків: 1672 хлопчики та 1473 дівчинки. Крім того, на світ з'явилося 67 двієнь.

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