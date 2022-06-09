55 хвилин у черзі: на вокзалі в Києві пасажири розлючені через нові металошукачі (фото)

55 хвилин у черзі: на вокзалі в Києві пасажири розлючені через нові металошукачі (фото)

На столичному вокзалі встановили металошукачі з аеропорту. У години пік через них утворюються великі черги. Пасажири розлючені, а керівництво обіцяє вирішити проблему в майбутньому.

На центральному та південному залізничних вокзалах в Києві встановили металошукачі, щоб посилити безпеку. Пасажирів та їхні речі перевіряють як в аеропорту. Обладнання привезли із "Борисполя". У результаті в години пік на входах до вокзалів утворюються черги.

Люди в Мережі жаліються: через нові правила на вокзал доводиться приїжджати мінімум за годину до відправлення потяга. Вскочити в останню хвилину вже не вийде.

За словами очевидців, ті, хто не знав про нововведення, навіть плакали у черзі, бо приїхали на вокзал запізно. Розлючені пасажири намагалися перестрибнути через огорожу.

"Нові реалії війни на вокзалі Києва. 40 хвилин черга на вхід. 15 хвилин на рамку. Це аеропорт, а не залізниця. Був і травмований, який намагався влізти без черги, і заплакані, які спізнились на поїзд", - написав Віктор Глеба у Facebook.

Фото: Укрзалізниця

Як розповів кореспондент ТСН Олександр Романюк з місця події, перевірка проходить у кілька етапів. Спочатку документи у пасажирів перевіряють правоохоронці на вході. Потім, вже у приміщенні вокзалу - контроль на обладнанні з аеропорту.

Він стверджує, що більшість опитаних пасажирів підтримали посилення заходів безпеки і поставилися до них із розумінням. Однак вони не стояли в черзі, бо приїхали на вокзал зранку, коли звідти відправляється не так багато потягів. Скупчення людей утворюється ближче до вечора.

Скріншот із відео

У майбутньому систему і швидкість проходження на вокзалі обіцяють вдосконалити, а також розширити список міст, де будуть встановлені такі пункти пропуску.

"Правильно. Тому що зараз воєнний стан, і я думаю, що це безпечно так пасажирам заходити на вокзал і до потягів", "Такий час, так треба", - розповіли пасажири на вокзалі.

Скріншот із відео

Всього за один день роботи системи на вокзалі затримали шість осіб, які перевозили незареєстровану зброю або боєприпаси. Один із зловмисників передав свій пакунок через маму із дитиною, яка навіть не знала, що мала вести таку небезпечну річ.

Нагадаємо, російські окупанти, які нещодавно випустили ракети по Києву, вдарили по Дарницькому вагоноремонтному заводу. Військові злочинці РФ аргументували свій вчинок ще одним фейком: начебто там ремонтувалась військова техніка.

Скріншот із відео

Скріншот із відео

На залізничному вокзалі в Києві - нові системи пропуску

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