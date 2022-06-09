На Київщині з колодязя дістали двох чоловіків, які надихалися природного газу

На Київщині з колодязя дістали двох чоловіків, які надихалися природного газу

В Київській області рятувальники 9 червня дістали з колодязя двох чоловіків, які під час проведення ремонтних робіт надихались газу.

Потерпілих підняли на поверхню, після чого шпиталізували.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

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Як з'ясувалося, двоє чоловіків проводили ремонтні роботи в колодязі у селі Гатне. Двоє чоловіків втратили свідомість через скупчення природного газу. Вибратися самостійно на поверхню вони вже не могли.

“Потерпілих підняли на поверхню, надали першу домедичну допомогу та передали працівникам медичної служби”, - розповіли в ДСНС України.

Фото: ДСНС України

Нагадаємо, що у Кривому Розі жінка виправдовувала агресію Росії та мородерства окупантів в Бучі та Ірпені.

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