Встановили металошукачі: на залізничному вокзалі Києва посилили безпеку

На Центральному залізничному вокзалі Києва посилили безпекові заходи, встановивши комплексну систему огляду.

Зокрема, на столичному вокзалі встановлені металошукачі.

Про це повідомили в "Укрзалізниці" 8 червня.

"На вокзалі встановлено комплексну систему огляду для підвищення безпеки пасажирів, яка включає в себе 2 стаціонарні металошукачі ("рамка"), 4 рентгено-телевізійні інтроскопи, ручні металодетектори, мобільну рентгено-телевізійну установку", – йдеться в повідомленні.

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В "Укрзалізниці" також анонсували на 9 червня пресконференцію на цю тему, де відповідні посадовці розкажуть більше про встановлену систему.

Нагадаємо, від 4 червня у Києві розпочала працювати дитяча залізниця, що біля станції "Київ-Пасажирський дитячий".

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