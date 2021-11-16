У Києві Uber зупиняє роботу популярного сервісу: назвали дату

Сервіс компанії Uber Shuttle пропрацював у Києві 2,5 року.

Популярний сервіс компанії Uber (США) Uber Shuttle, запущений у Києві в 2019 році, вирішив призупинити роботу від 19 листопада.

Про це повідомила пресслужба компанії.

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"Після 2,5 року роботи Uber Shuttle у Києві ми прийняли нелегке рішення зупинити роботу цього сервісу з 19 листопада. Тим не менш, ми прагнемо й надалі допомагати містам рухатися за допомогою технології Uber. Інші наші сервіси, як-от UberX та Uber Comfort, працюватимуть у Києві,", - йдеться у заяві.

У компанії запевняють, клієнтам пообіцяли повернути невикористані гроші.

"Ми повернемо невикористаний баланс пакетів Shuttle на картку, з якої була здійснена купівля. Для пакетів, які було придбано за готівку, повернення вартості відбудеться у формі кредитів Uber, які можуть бути використані на будь-який Uber сервіс в Україні", - зауважили у компанії.

Про причини припинення сервісу у компанії не назвали. Як повідомляли раніше, Uber Shuttle призупинив роботу на час локдауну.

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