Транспортне здорожчання: у КМДА ще місяць тому обіцяли, що “20 гривень проїзд у метро коштувати не буде”

Транспортне здорожчання: у КМДА ще місяць тому обіцяли, що “20 гривень проїзд у метро коштувати не буде”

Раніше столичні чиновники запевняли, що шукатимуть компроміси, щоб уникнути максимального підняття вартості проїзду в метрополітені.

У вівторок, 16 листопада, у Київській міській держадміністрації анонсували від початку нового 2022 року підвищення вартості проїзду в метро до 20 гривень, хоча ще місяць тому заступник голови КМДА Микола Поворозник запевняв, що такого різкого здорожчання не станеться.

У коментарі “Громадському радіо" чиновник заявив, що саме такою є собівартість перевезення одного пасажира у столичній підземці, але пообіцяв знайти компроміси “між можливістю компенсувати цю різницю з бюджету та спроможністю пасажирів платити”.

Як стверджував Микола Поворозник, собівартість пасажира у метро, електричному та автомобільному транспорті зараз складає понад 20 гривень, у міській електричці - понад 71 гривні.

Однак, уже в сьогоднішньому повідомленні КМДА йдеться, що економічно обґрунтована вартість проїзду в громадському транспорті становить 22,3 гривні, а в метро — 22 гривні. У КМДА пояснили необхідність підвищення вартості проїзду, зокрема, ростом тарифів на електроенергію.

Нагадаємо, що кияни мають можливість наперед придбати поїздки за ціною 6,50 грн і деякий час користуватися комунальним транспортом за старими цінами.

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