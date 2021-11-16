20 копійок, 20 тисяч карбованців та 20 грн: як змінювалися ціни за проїзд у київському метро

20 копійок, 20 тисяч карбованців та 20 грн: як змінювалися ціни за проїзд у київському метро

Свого часу вартість проїзду зростала у 10 разів.

У Києві ціна проїзду у громадському транспорті, попередньо, від 1 січня 2022 року зросте до 20 грн. Власники "Карти киянина" зможуть дещо зекономити, для них ціна буде - 12 грн.

Після анонсування чергового зростання цін ТСН.ua пропонує пригадати, як змінювалася вартість проїзду у київській підземці за роки незалежності.

Одразу після розпаду СРСР, кияни продовжували платити за проїзд рублями, 1991-го року вартість жетона метро становила 15 копійок. Перше підвищення було вже через рік, 1992-го, - спочатку до 20 копійок, а через три місяці, у квітні, аж до 50.

Наприкінці того ж таки 92-го за метро розраховувалися вже 5 карбованцями. А потім відбулося різке зростання. До кінця 1993-го проїзд подорожчав у 20 разів – до 100 карбованців.

У 93-94 роках ціна проїзду зросла вже в десять разів, а в період між початком 95-го та 96-го років проїзд подорожчав в чотири рази й склав суму в 20 тисяч карбованців за одну поїздку в метро або наземному транспорті.

А вже згодом ввели в обіг гривню і ціни знову змінилися. Замість десятків тисяч за один квиток у 1996-році вартість знову стала 20 копійок. Наприкінці року її збільшили до 30 і не чіпали аж до 2000-го, коли ціну жетона встановили на рівні 50 копійок. При цьому середня зарплата за цей час зросла приблизно в такій же пропорції – зі 132 гривень до 210.

Знову значне підвищення вартості проїзду відбулося 2008-го року, до 2 гривень. Наступного року ціну навіть знизили до 1,70 грн, але у 2010 знову повернули на рівень 2-х гривень.

Вдвічі проїзд зріс у 2015 році. Тоді спуститися у київську підземку можна було за 4 грн, а у 2017-му вартість жетону була вже 5 грн.

Останнє підвищення вартості було 2018-го року - до 8 грн:

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