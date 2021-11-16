В Киеве Uber останавливает работу популярного сервиса: назвали дату

Сервис компании Uber Shuttle проработал в Киеве в 2,5 года.

Популярный сервис компании Uber (США) Uber Shuttle, запущенный в Киеве в 2019 году, решил приостановить работу от 19 ноября.

Об этом сообщила прес-служба компании.

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"После 2,5 года работы Uber Shuttle в Киеве мы приняли нелегкое решение остановить работу этого сервиса с 19 ноября. Тем не менее, мы стремимся и дальше помогать городам двигаться с помощью технологии Uber. Другие наши сервисы, как UberX и Uber Comfort, будут работать в Киеве,", — говорится в заявлении.

В компании уверяют, клиентам вернуть неиспользованные деньги.

"Мы вернем неиспользованный баланс пакетов Shuttle на карту, с которой была совершена покупка. Для пакетов, приобретенных за наличные, возврат стоимости состоится в форме кредитов Uber, которые могут быть использованы на любой Uber сервис в Украине", — отметили в компании.

О причинах приостановки сервиса в компании не назвали. Как сообщалось ранее, Uber Shuttle приостановил работу на время локдауна.

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