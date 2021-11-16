Чи можна наперед накупити поїздок у метро за старими цінами: "загадкове" пояснення КМДА про квитки за 20 гривень

Чи можна наперед накупити поїздок у метро за старими цінами: "загадкове" пояснення КМДА про квитки за 20 гривень

Нові тарифи планують запровадити від 1 січня.

У Києві нинішні ціни за проїзд у комунальному громадському транспорті діятимуть ще півтора місяця. А вже від 1 січня 2022 року вони можуть зрости в два з половиною рази – базова вартість поїздки з нинішніх 8 гривень може зрости до 20 гривень.

Про це 16 листопада повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Як і нині, у майбутньому діятимуть знижки на "гуртові" купівлі поїздок в електронних квитках. Сьогодні, якщо купувати від 50 поїздок, то можна отримати мінімальний тариф за одну поїздку в 6,5 грн. У майбутньому така мінімальна ціна становитиме 15 гривень.

Водночас нині можна купити поїздок наперед за старими цінами і їздити після Нового року. Проте, як довго ці куплені поїздки будуть діяти, чи не "згорять" вони, скільки можна купити наперед, у КМДА чіткої відповіді так поки що й не дали.

"Наразі кияни мають можливість придбати наперед поїздки за ціною 6,50 гривні і деякий час користуватися комунальним транспортом за старими цінами", – сказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. Щоправда, він не уточнив, що означає цей "деякий час".

Як зекономити на вартості проїзду в громадському транспорті Києві від 1 січня 2022 року:

Для власників "Картки киянина" проїзд коштуватиме 12 гривень, незалежно від кількості поїздок (за відсутності пільг).

проїзд коштуватиме 12 гривень, незалежно від кількості поїздок (за відсутності пільг). Під час купівлі одночасно 50 поїздок (електронний квиток) тариф зменшується на 5 гривень - одна поїздка коштуватиме 15 гривень, а всі 50 поїздок - 750 гривень. Загальна економія за придбання 50 поїздок - 250 гривень.

Під час поповнення електронного квитка на меншу кількість поїздок також діятимуть знижки.

Можна буде придбати місячні проїзні квитки зі знижками. Одна поїздка коштуватиме від 14,20 гривні залежно від типу проїзного.

Залишаються в обігу проїзні квитки, що використовуються від моменту активації: на 24, 48 та 72 години.

У КМДА уточнили, що "місто зберігає пільги для всіх соціально-вразливих категорій населення".

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