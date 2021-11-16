Чи можна наперед накупити поїздок у метро за старими цінами: "загадкове" пояснення КМДА про квитки за 20 гривень

Нові тарифи планують запровадити від 1 січня.
У Києві нинішні ціни за проїзд у комунальному громадському транспорті діятимуть ще півтора місяця. А вже від 1 січня 2022 року вони можуть зрости в два з половиною рази – базова вартість поїздки з нинішніх 8 гривень може зрости до 20 гривень.
Про це 16 листопада повідомляє Київська міська державна адміністрація.
Як і нині, у майбутньому діятимуть знижки на "гуртові" купівлі поїздок в електронних квитках. Сьогодні, якщо купувати від 50 поїздок, то можна отримати мінімальний тариф за одну поїздку в 6,5 грн. У майбутньому така мінімальна ціна становитиме 15 гривень.
Водночас нині можна купити поїздок наперед за старими цінами і їздити після Нового року. Проте, як довго ці куплені поїздки будуть діяти, чи не "згорять" вони, скільки можна купити наперед, у КМДА чіткої відповіді так поки що й не дали.
"Наразі кияни мають можливість придбати наперед поїздки за ціною 6,50 гривні і деякий час користуватися комунальним транспортом за старими цінами", – сказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. Щоправда, він не уточнив, що означає цей "деякий час".
Як зекономити на вартості проїзду в громадському транспорті Києві від 1 січня 2022 року:
- Для власників "Картки киянина" проїзд коштуватиме 12 гривень, незалежно від кількості поїздок (за відсутності пільг).
- Під час купівлі одночасно 50 поїздок (електронний квиток) тариф зменшується на 5 гривень - одна поїздка коштуватиме 15 гривень, а всі 50 поїздок - 750 гривень. Загальна економія за придбання 50 поїздок - 250 гривень.
- Під час поповнення електронного квитка на меншу кількість поїздок також діятимуть знижки.
- Можна буде придбати місячні проїзні квитки зі знижками. Одна поїздка коштуватиме від 14,20 гривні залежно від типу проїзного.
- Залишаються в обігу проїзні квитки, що використовуються від моменту активації: на 24, 48 та 72 години.
У КМДА уточнили, що "місто зберігає пільги для всіх соціально-вразливих категорій населення".
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