У КМДА пояснили, чому проїзд у метро і на наземному транспорті коштуватиме 20 гривень

У КМДА пояснили, чому проїзд у метро і на наземному транспорті коштуватиме 20 гривень

У КМДА заявили, що економічно обґрунтована вартість проїзду в громадському транспорті - понад 22 гривні.

У Києві від 1 січня 2022 року проїзд у метро та наземному транспорті може зрости в два з половиною рази – базова вартість поїздки з нинішніх 8 гривень може подорожчати до 20 гривень. У КМДА пояснили таке підвищення ростом тарифів та можливістю забезпечити стабільну роботу та безпеку пасажирських перевезень.

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Про це повідомляє пресслужба КМДА.

У КМДА зазначили, що задля зменшення відтоку кадрів, підвищення працівникам заробітної плати та технічного обслуговування транспорту вони змушені були підвищити вартість проїзду для пасажирів.

Київські чиновники також заявили що підвищення вартості проїзду в столиці зумовлене такими факторами:

індекс споживчих цін за 2018-2020 роки та з урахуванням очікуваного за 2021 рік становить 130,6%, а враховуючи прогнозні дані на 2022 рік – 141,4%;

мінімальна заробітна плата збільшилась на 74,6%, а середня заробітна плата у Києві – на 54,3%;

розмір тарифу на електричну енергію підвищився на 84%;

вартість дизельного пального збільшилася на 22,5%.

"Нинішня ціна у комунальному транспорті давно не відповідає економічно обґрунтованому тарифу. За розрахунками КП "Київпастранс", економічно обґрунтований тариф у наземному транспорті сьогодні становить 22,30 грн. За розрахунками КП "Київський метрополітен", обґрунтований тариф у метро – 22 грн", - заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Як зекономити на вартості проїзду в громадському транспорті Києві від 1 січня 2022 року:

Для власників "Картки киянина" проїзд коштуватиме 12 гривень, незалежно від кількості поїздок (за відсутності пільг).

проїзд коштуватиме 12 гривень, незалежно від кількості поїздок (за відсутності пільг). Під час купівлі одночасно 50 поїздок (електронний квиток) тариф зменшується на 5 гривень - одна поїздка коштуватиме 15 гривень, а всі 50 поїздок - 750 гривень. Загальна економія за придбання 50 поїздок - 250 гривень.

Під час поповнення електронного квитка на меншу кількість поїздок також діятимуть знижки.

Можна буде придбати місячні проїзні квитки зі знижками. Одна поїздка коштуватиме від 14,20 гривні залежно від типу проїзного.

Залишаються в обігу проїзні квитки, що використовуються від моменту активації: на 24, 48 та 72 години.

Нагадаємо, у Києві суттєво підвищують вартість проїзду у громадському транспорті - до 20 грн. Для власників "картки киянина" буде дешевше - 12 гривень. Нові тарифи діятимуть, попередньо, від 01.01.2022 року.

У КМДА додали, що кияни мають можливість наперед придбати поїздки за ціною 6,50 грн і деякий час користуватися комунальним транспортом за старими цінами.

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