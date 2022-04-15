У Києві тарифи на гарячу воду влада не підвищуватиме до літа

У Києві тарифи на гарячу воду влада не підвищуватиме до літа

Подальше корегування вартості буде залежати від ціни на газ, що встановлять на рівні держави.

Київ залишить тарифи на гарячу воду на рівні минулого опалювального сезону до 31 травня.

Про це мер столиці Віталій Кличко заявив після засідання Київської міської ради 15 квітня, передає пресслужба КМДА.

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"Сьогодні, в умовах воєнного стану, коли люди опинились у складному фінансовому становищі, ми ухвалили важливе рішення щодо надання комунальних послуг у столиці. Це рішення забезпечить застосування до 31 травня тарифів на гарячу воду та теплову енергію для її приготування на рівні минулого опалювального сезону. Тобто ми подовжимо дію цих тарифів, не підвищуючи їх!" – сказав Кличко.

Мер Києва зазначив, що подальше корегування вартості буде залежати від ціни на газ, що встановлять на рівні держави.

Нагадаємо, до Києва щодня повертаються 40-50 тисяч мешканців, які вимушено виїхали з міста на початку російської війни.

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