В Киеве тарифы на горячую воду власти не будут повышать до лета

В Киеве тарифы на горячую воду власти не будут повышать до лета

Дальнейшая корректировка стоимости будет зависеть от цены на газ, которая будет установлена на уровне государства.

Киев оставит тарифы на горячую воду на уровне прошедшего отопительного сезона до 31 мая.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил после заседания Киевского городского совета 15 апреля, передает пресс-служба КГГА.

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"Сегодня, в условиях военного положения, когда люди оказались в сложном финансовом положении, мы приняли важное решение о предоставлении коммунальных услуг в столице. Это решение обеспечит применение до 31 мая тарифов на горячую воду и тепловую энергию для ее приготовления на уровне прошедшего отопительного сезона. То есть мы продлим действие этих тарифов, не повышая их!" – сказал Кличко.

Мэр Киева отметил, что дальнейшая корректировка стоимости будет зависеть от цены на газ, которая будет установлена на уровне государства.

Напомним, в Киев ежедневно возвращаются 40-50 тысяч жителей, вынужденно выехавших из города в начале российской войны.

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