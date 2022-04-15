"Нічого не відчував, крім ненависті": Зеленський розповів про емоції після відвідування Бучі

У місті під Києвом росіяни накоїли чимало лиха.
Президент Володимир Зеленський каже, відвідавши Бучу і побачивши там звірства росіян, відчував ненависть до військових держави-терористки.
Про це він сказав інтерв'ю ВВС.
"Страшне почуття. Ця жорстокість... У мене були усі емоції. Я мушу визнати, що це були погані емоції. Я нічого, крім ненависті, не відчував після того, що я побачив у Бучі. Окрім ненависті до російських військових. Ви знаєте які почуття бувають у людей? Спочатку ти сердишся, потім можуть виступити сльози, потім людина розуміє, що нічого не відчуває щодо тих, хто це зробив, а потім приходить ненависть", - розповів глава держави.
Нагадаємо, волонтери допомагають прибирати Ірпінь і Бучу: в містах з’являються кладовища спалених авто і техніки. Як розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, окупанти на звільнених територіях по собі залишили дуже багато мін, а на Київщині - жахлива картина.
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