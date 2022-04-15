До Києва щодня повертаються 40-50 тисяч мешканців - КМДА

До Києва щодня повертаються 40-50 тисяч мешканців - КМДА

У місті ускладнюється дорожній рух.

До Києва щодня повертається кілька десятків тисяч її мешканців, які вимушено виїхали з міста на початку російської війни.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі національного телемарафону.

"Кожжний день повертається багатоо. Ми бачимо це по чергах на в'їзд до Києва. Якщо говорити у цифрах, то 40-50 тисяч людей щоденно заїжджаюють до міста Київа", - наголосив він.

За його словами, внаслідок поверннення киян ускладнюється дорожній рух. Зокрема, трафік ускладнюють фортифікаційні споруди та блокпости, які у місті зводили, коли посилено готувалися до оборони.

Поворозник зауважив, що продуктами харчування та товарами першої необхідності столиця забезпечена.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що поки у столиці України небезпечно, оскільки зберігається загроза ракетних ударів.

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