У Києві співробітники ІТ-компанії продавали програми для віддаленого зламу WhatsApp, Viber і Telegram

У Києві співробітники ІТ-компанії продавали програми для віддаленого зламу WhatsApp, Viber і Telegram

Програми дозволяли безперешкодно збирати та передавати інформацію про дії користувачів.

У Києві співробітники ІТ компанії продавали програми для віддаленого зламу WhatsApp, Viber і Telegram.

Зловмисники організували незаконний продаж спеціалізованого програмного забезпечення. Основне його призначення – віддалене отримання інформації з комп’ютерів і телекомунікаційного обладнання.

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Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Програми дозволяли безперешкодно збирати та передавати інформацію про дії користувачів. Включаючи дані, які передавалися через меседжери соціальних мереж Вк, Іnstagram, Facebok та WhatsApp, Viber, Telegram чи електронними поштовими ресурсами.

Як встановило слідство, зловмисники збували це програмне забезпечення підприємствам приватного сектору. Усе це - начебто для запобігання витоку службової інформації. У подальшому планували його реалізацію також установам державного сектору.

За результатами судових експертиз, програмне забезпечення визнано спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації.

У ході проведених обшуків в офісному приміщенні ІТ компанії виявлено та вилучено чорнові записи, листування та документи із доказами протиправної діяльності.

Наразі двом правопорушникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 359 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України.

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