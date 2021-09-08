В Киеве сотрудники IТ-компании продавала программы для удаленного взлома WhatsApp, Viber и Telegram

В Киеве сотрудники IТ-компании продавала программы для удаленного взлома WhatsApp, Viber и Telegram

Программы позволяли беспрепятственно собирать и передавать информацию о действиях пользователей.

В В Киеве сотрудники IТ-компании продавали программами для удаленного взлома WhatsApp, Viber и Telegram.

Злоумышленники организовали незаконную продажу специализированного программного обеспечения. Основное его назначение — отдаленное получение информации с компьютеров и телекоммуникационного оборудования.

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Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Программы позволяли беспрепятственно собирать и передавать информацию о действиях пользователей. Включая данные, которые передавались через месседжеры социальных сетей Вк, Иnstagram, Facebok и WhatsApp, Viber, Telegram или электронными почтовыми ресурсами.

Как установило следствие, злоумышленники сбывали это программное обеспечение предприятиям частного сектора. Все это — якобы для предотвращения утечки служебной информации. В дальнейшем планировали его реализацию также учреждениям государственного сектора.

По результатам судебных экспертиз, программное обеспечение признано специальными техническими средствами негласного получения информации.

В ходе проведенных обысков в офисном помещении IТ-компании обнаружены и изъяты черновые записи, переписка и документы с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас двум правонарушителям сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, российские хакеры выложили на "черный рынок" данные о миллионе кредитных карт.

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