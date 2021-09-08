Леніна знесли, вулиць Фрунзе, Артема теж немає: у метро Києва на картах позначені ще старі назви (фото)

У метрополітені запевнили, що застарілі карти будуть міняти.
На деяких картах у метро Києва позначені ще старі назви вулиць, ті, що були ще до декомунізації.
Про це написав блогер Олександр Рудоманов у Facebook та оприлюднив фото.
Киянин зазначив, що пам'ятник Леніну вже знесли, а вулиць Фрунзе та Артема теж давно немає в Києві - вони перейменовані.
"Київський метрополітен, я, звісно, перепрошую, але сьогодні 2021 рік, Леніна знесли, вулиць Фрунзе, Артема теж немає", - написав блогер.
На допис відреагувала заступниця начальника в КП "Київський метрополітен" Наталія Макогон.
У коментарях вона запевнила, що всі ці застарілі карти будуть міняти.
"Всі ці карти будуть міняти. Вони застаріли", - зазначила Макогон.
Нагадаємо, метро на Виноградар не встигають побудувати до кінця 2021 року. Названа нова дата.