У Києві знято заборону на продаж продуктів із коротким терміном придатності на ярмарках

У Києві знято заборону на продаж продуктів із коротким терміном придатності на ярмарках

Це стосується реалізації молочної продукції, риби, м’ясо-ковбасних та кондитерських виробів із кремом.

У Києві знято заборону на продаж продуктів із коротким терміном придатності на ярмарках.

Місто дозволило на ярмарках продаж продуктів, із коротким терміном придатності. Молочну продукцію, рибу, м’ясо-ковбасні та кондитерські вироби з кремом можна реалізовувати із суворим дотриманням санітарно-епідемічних вимог.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба.

"Середньодобова температура знизилась, тож офіційна заборона на торгівлю продуктами з коротким терміном придатності, що діяла з 24 червня, знята. Це стосується реалізації молочної продукції, риби, м’ясо-ковбасних та кондитерських виробів із кремом. Ми бачимо, що киянам зручно купувати свіжу сезонну продукцію від фермерських господарств недалеко від дому за доступними цінами. Попит у містян на ярмаркові заходи є, тож столиця продовжує покращувати якість їхньої роботи", – розповів Олексій Кулеба.

Він зазначив, що відтепер на кожному ярмарку є аптечка першої медичної допомоги, якою за потреби зможуть скористатися як підприємці, так і покупці. Аптечка перебуває в адміністратора.

Нагадаємо, у Києві на вихідних, 11-12 вересня, відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки.

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