Стріляв у брата з револьвера "Флобер": у Києві судитимуть чоловіка за спричинення поранення родичу

Стріляв у брата з револьвера "Флобер": у Києві судитимуть чоловіка за спричинення поранення родичу

32-річний киянин вистрілив кілька разів у груди та шию 28-річному брату.

У Києві судитимуть чоловіка за спричинення вогнепального поранення брату

Обвинувальний акт стосовно 32-річного підозрюваного направлено до Деснянського районного суду.

Також читайте Стрілянина з арбалета в полтавській школі: що пояснює нападниця та в якому стані поранені

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Нагадаємо, подія сталася у травні цього року у квартирі на вулиці Лисківській Деснянського району столиці. Тоді до поліції Києва від лікарів надійшло повідомлення про госпіталізацію 28-річного чоловіка з вогнепальними пораненнями. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група для встановлення обставин події.

Начальник відділення слідчого відділу Деснянського управління поліції Ігор Мордусенко повідомив, що за скоєння цього злочину правоохоронці затримали 32-річного киянина.

"Ми встановили, що в той день між двома братами відбувся конфлікт, у ході якого старший брат взяв револьвер "Флобер" та вистрелив кілька разів у груди та шию родичу. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, місцевий мешканець отримав тяжкі тілесні ушкодження. Речові докази, які були вилучені під час огляду місця події, направили на проведення експертизи. Після отримання висновків експертів ми довели вину затриманого", - зазначив Мордусенко.

Під процесуальним керівництвом Деснянської окружної прокуратури міста Києва досудове розслідування за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу, завершено та матеріали провадження з обвинувальним актом передано до Деснянського районного суду. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Полтаві дівчина поранила з арбалета двох вчителів школи №11.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання