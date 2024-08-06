У Києві попадали уламки ракет: які наслідки

Вночі 6 серпня під час ракетного удару в Києві попадали уламки збитих повітряних цілей у Деснянському районі столиці.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Під час нічної атаки ворога, внаслідок падіння уламків ракети, пошкоджено стоянку для автомобілів в Деснянському районі столиці. Пошкоджених будівель не виявлено", - повідомив міський голова.

З його слів, займання внаслідок падіння уламків не було. Крім того, постраждалих немає.

Нагадаємо, вночі 6 серпня російські ракети і безпілотники атакували Київську область. Внаслідок роботи сил ППО зафіксовано падіння уламків, які завдали пошкоджень. Минулося без потерпілих.

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