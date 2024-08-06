Двометрова вирва біля лісу: Росія атакувала передмістя Києвата область (фото наслідків)

Двометрова вирва біля лісу утворилася неподалік від дороги до Києва

У ніч проти 6 серпня Росія атакувала передмістя Києва та область. З'явивилися фото наслідків, на яких видно вирву, після падіння уламків.

Фото опублікували у телеграм-каналі "КИЇВ24".

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За словами кореспонденти телеканалу, двометрова вирва біля лісу утворилася неподалік від дороги до Києва. На фото видно, що уламками посікло дерева та відбійники. У лісі поряд видно сліди пожежі та стелиться дим, а на самій дорозі внаслідок падіння уламків тріснула бетонна плита.

Нагадаємо, вночі 6 серпня РФ потужно вдарила по Україні різними ракетами і дронами. У Повітрняих силах розповіли, скільки цілей і де вдалося збити ППО.

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