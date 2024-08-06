Ракетний удар по Києву та області: в КМВА розповіли деталі

Станом на цю хвилину в Києві не зафіксовано руйнувань.

Росіяни під час вечірньої атаки 5 серпня, ймовірно, випустили по Києву та передмістю балістичні ракети на кшталт Іскандер-М чи KN-23.

Про це повідомили у КМВА.

"В понеділок, близько 23:00 ворог завдав ракетного удару в напрямку Києва та передмістя. За попередньою інформацією, агресор застосував балістичне озброєння на кшталт Іскандер-М чи KN-23. В столиці та на околицях міста працювали сили та засоби ППО", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, зафіксовано ураження ворожих ракет. Точну модифікацію озброєння та кількість оприлюднять у звітах Повітряні Сили.

У КМВА уточнили, що станом на цю хвилину в Києві не зафіксовано руйнувань, інформації щодо потерпілих не надходило.

За попередньою інформацією, ворог бив ракетами по Броварах. Офіційно місцева влада це не підтверджувала.

Нагадаємо, що 5 серпня близько 23:00 в низці регіонів, зокрема Києві та області, була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у місті працює ППО.

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