У Києві оголошено повітряну тривогу: деталі

"У столиці оголошено повітряну тривогу! Прямуйте до укриття!", - йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації.

"Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново пройти в укриття цивільного захисту!", - зауважили у тексті повідомленні КМДА.

Нагадаємо, що у ніч проти 6 березня 2023 року у багатьох регіонах України оголошена повітряна тривога.

А згідно з повідомленням у соціальних мережах у Київській області пролунали вибухи.

Пізніше у небі Київщини виявили повітряну ціль. Людям порадили перебувати в укриттях.

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