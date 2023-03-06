У Києві оголошено повітряну тривогу: деталі

Триває неспокійна ніч 6 березня.
"У столиці оголошено повітряну тривогу! Прямуйте до укриття!", - йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації.
"Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново пройти в укриття цивільного захисту!", - зауважили у тексті повідомленні КМДА.
Нагадаємо, що у ніч проти 6 березня 2023 року у багатьох регіонах України оголошена повітряна тривога.
А згідно з повідомленням у соціальних мережах у Київській області пролунали вибухи.
Пізніше у небі Київщини виявили повітряну ціль. Людям порадили перебувати в укриттях.
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