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У небі Київщини виявили повітряну ціль: перебувайте в укриттях

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
2098
Час на прочитання
1 хв
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У небі Київщини виявили повітряну ціль: перебувайте в укриттях

Фото: ТСН.ua

Сили ППО напоготові.

У небі Київської області виявили повітряну ціль.

Про це у соціальних мережах повідомляє Київська обласна військова адміністрація. 

"Сили ППО напоготові. Перебувайте в укриттях та дотримуйтеся інформаційної тиші – нічого не знімайте та не викладайте в мережу", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що у ніч проти 6 березня 2023 року у багатьох регіонах України оголошена повітряна тривога

А згідно з повідомленням у соціальних мережах у Київській області пролунали вибухи

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Дата публікації
Перегляди
2098
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