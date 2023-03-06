У небі Київщини виявили повітряну ціль: перебувайте в укриттях

Сили ППО напоготові.
У небі Київської області виявили повітряну ціль.
Про це у соціальних мережах повідомляє Київська обласна військова адміністрація.
"Сили ППО напоготові. Перебувайте в укриттях та дотримуйтеся інформаційної тиші – нічого не знімайте та не викладайте в мережу", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у ніч проти 6 березня 2023 року у багатьох регіонах України оголошена повітряна тривога.
А згідно з повідомленням у соціальних мережах у Київській області пролунали вибухи.
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