У небі Київщини виявили повітряну ціль: перебувайте в укриттях

У небі Київської області виявили повітряну ціль.

Про це у соціальних мережах повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

"Сили ППО напоготові. Перебувайте в укриттях та дотримуйтеся інформаційної тиші – нічого не знімайте та не викладайте в мережу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у ніч проти 6 березня 2023 року у багатьох регіонах України оголошена повітряна тривога.

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А згідно з повідомленням у соціальних мережах у Київській області пролунали вибухи.

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