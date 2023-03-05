На Київщині чоловік на очах у дружини облив себе бензином та підпалив: що сталось (фото, відео)

У селищі Красилівка Київської області в неділю, 5 березня, чоловік на очах у дружини облив себе бензином та підпалив. Його госпіталізували.

Про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

60-річний житель Красилівки намагався вчинити самогубство. Він на очах у дружини облив себе бензином, після чого підпалив.

Поліцейські та рятувальники прибули на місце події та допомогли медикам госпіталізувати потерпілого.

Фото: Андрій Нєбитов