На Київщині чоловік на очах у дружини облив себе бензином та підпалив: що сталось (фото, відео)

У чоловіка діагностували тяжкі опіки.
У селищі Красилівка Київської області в неділю, 5 березня, чоловік на очах у дружини облив себе бензином та підпалив. Його госпіталізували.
Про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
60-річний житель Красилівки намагався вчинити самогубство. Він на очах у дружини облив себе бензином, після чого підпалив.
Поліцейські та рятувальники прибули на місце події та допомогли медикам госпіталізувати потерпілого.
"Поліція Київщини з’ясовує обставини інциденту. Закликаю громадян бути уважними до своїх рідних. В разі критичних ситуацій, загрози життю чи здоров’ю одразу повідомляйте до поліції", - написав Нєбитов.
Нагадаємо, в Одесі поблизу багатоповерхового будинку на вулиці А. Воробйова виявили тіло 13-річної дівчини.
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