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На Київщині чоловік на очах у дружини облив себе бензином та підпалив: що сталось (фото, відео)

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
1997
Час на прочитання
1 хв
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На Київщині чоловік на очах у дружини облив себе бензином та підпалив: що сталось (фото, відео)

Фото: Андрій Нєбитов

У чоловіка діагностували тяжкі опіки.

У селищі Красилівка Київської області в неділю, 5 березня, чоловік на очах у дружини облив себе бензином та підпалив. Його госпіталізували. 

Про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов. 

60-річний житель Красилівки намагався вчинити самогубство. Він на очах у дружини облив себе бензином, після чого підпалив. 

Поліцейські та рятувальники прибули на місце події та допомогли медикам госпіталізувати потерпілого. 

© Андрій Нєбитов
Фото: Андрій Нєбитов

"Поліція Київщини з’ясовує обставини інциденту. Закликаю громадян бути уважними до своїх рідних. В разі критичних ситуацій, загрози життю чи здоров’ю одразу повідомляйте до поліції", - написав Нєбитов. 

Нагадаємо, в Одесі поблизу багатоповерхового будинку на вулиці А. Воробйова виявили тіло 13-річної дівчини

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Дата публікації
Перегляди
1997
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