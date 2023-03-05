Підлітковий рух “Редан”: 160 груп на 1600 учасників викрили у телеграм-каналах Київщини

Українські спецслужби встановили, що рух "Редан" є інформаційно-психологічною операцією з боку РФ.

Поліція Київщини зафіксувала 160 груп у Telegram, пов’язаних із підлітковим рухом “Редан”, який поширився в Україні з території РФ. Загальна кількість учасників цих груп становила 1600 осіб, більшість з них неповнолітні віком 12-17 років.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов в ефірі телемарафону.

За його словами, поліцейські відпрацювали “по 500 об’єктах”.

“Фактично по кожному телеграм-каналу ми розуміємо, хто є активні учасники, з ними вже проведені профілактичні бесіди”, - запевнив головний поліцейський Київщини.

Нєбитов повідомив, що українські спецслужби уже встановили, що рух "Редан" є інформаційно-психологічною операцією з боку РФ.

Він підкреслив, що неповнолітні, які входили до українських груп, патріотично налаштовані, але вважає, що їм потрібно “допомогти розібратися в тій ситуації, що нашу молодь намагаються використовувати для насильства в нашій країні".

Нєбитов також зазначив, що в Україні виник протилежний рух "АнтиРедан".

"Поліція розуміє, що вони можуть не розібратися і можуть страждати невинні люди. Тому прийнято рішення щодо проведення профілактичних заходів як поліцейськими, так і спеціальними службами, в тому числі районними військовими адміністраціями", - сказав він.

Нагадаємо, Україною шириться субкультура з Росії ПВК "Редан", учасники якої вдягаються у чорний одяг та влаштовують масові бійки в громадських місцях. Поліція уже попередила такі дії агресивних підлітків одразу в кількох містах.

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