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В Киеве объявлена воздушная тревога: детали

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1939
Время на прочтение
1 мин
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В Киеве объявлена воздушная тревога: детали

Продолжается неспокойная ночь 6 марта.

"В столице объявлена воздушная тревога! Направляйтесь к укрытию!", — говорится в сообщении Киевской городской военной администрации.

"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно пройти в укрытие гражданской защиты!", - отметили в тексте сообщении КГГА.

Напомним, что в ночь на 6 марта 2023 года во многих регионах Украины объявлена воздушная тревога.

А согласно сообщению в социальных сетях в Киевской области раздались взрывы.

Позже в небе Киевской области обнаружили воздушную цель. Людям посоветовали находиться в укрытиях.

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Дата публикации
Просмотры
1939
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