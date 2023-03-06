В Киеве объявлена воздушная тревога: детали

"В столице объявлена воздушная тревога! Направляйтесь к укрытию!", — говорится в сообщении Киевской городской военной администрации.

"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно пройти в укрытие гражданской защиты!", - отметили в тексте сообщении КГГА.

Напомним, что в ночь на 6 марта 2023 года во многих регионах Украины объявлена воздушная тревога.

А согласно сообщению в социальных сетях в Киевской области раздались взрывы.

Позже в небе Киевской области обнаружили воздушную цель. Людям посоветовали находиться в укрытиях.

Также читайте На Запорожье раздались звуки взрывов: не пренебрегайте личной безопасностью

Читайте также:

История несломленности: как изменился Киевский вокзал за время полномасштабной войны