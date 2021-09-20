У Києві на дитячому майданчику зарізали жінку

Компанія відпочивала біля будинку.
У Києві на Борщагівці (Святошинський район) вбили жінку у дворі багатоквартирного будинку.
Про це повідомляє “Вартові Еспресо”.
Злочин стався на вулиці Гната Юри. Компанія місцевих жителів зібралася на спортивно-ігровому майданчику біля будинку і розпивала алкогольні напої. Між знайомими почалася сварка. У розпал конфлікту хтось із групи людей дістав ніж і завдав жінці декілька ножових поранень, від яких вона померла на місці.
Поліцейські затримали чоловіка, який може бути причетний до вбивства. Решту учасників поножовщини наразі розшукують.
Нагадаємо, у Києві під час сварки син гантелею вбив свою матір. Поліція його затримала.