У Києві на дитячому майданчику зарізали жінку

У Києві на дитячому майданчику зарізали жінку

Компанія відпочивала біля будинку.

У Києві на Борщагівці (Святошинський район) вбили жінку у дворі багатоквартирного будинку.

Про це повідомляє “Вартові Еспресо”.

Вартові.Еспресо

Злочин стався на вулиці Гната Юри. Компанія місцевих жителів зібралася на спортивно-ігровому майданчику біля будинку і розпивала алкогольні напої. Між знайомими почалася сварка. У розпал конфлікту хтось із групи людей дістав ніж і завдав жінці декілька ножових поранень, від яких вона померла на місці.

Поліцейські затримали чоловіка, який може бути причетний до вбивства. Решту учасників поножовщини наразі розшукують.

Нагадаємо, у Києві під час сварки син гантелею вбив свою матір. Поліція його затримала.

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