У Києві некерована машина знесла дівчину, вона померла на місці

У Києві некерована машина знесла дівчину, вона померла на місці

За словами очевидців, мікроавтобус не пропустив зустрічний легковик.

Через двох водіїв, що не поділили дорогу, - загинув пішохід у Києві. ДТП сталася на одному з перехресть на кільцевій дорозі.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 20 вересня.

За словами очевидців, мікроавтобус не пропустив зустрічне авто. Удар був такої сили, що легковик відкинуло на узбіччя. Просто під знаком "громадська зупинка" некерована машина влетіла в людину і протягнула її ще кільканадцять метрів. Відомо, від отриманих травм молода дівчина загинула на місці.

Новини України: у Києві некерована машина влетіла в дівчину – пішохідка померла на місці

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