Дощ, іноземні дипломати та провокатори: як минув "КиївПрайд 2021"

Дощ, іноземні дипломати та провокатори: як минув "КиївПрайд 2021"

На заході побували до 7 тис. учасників, попри дощову погоду.

У Києві в неділю, 19 вересня, відбувся Марш рівності "КиївПрайд 2021" на підтримку прав ЛГБТ+ спільноти.

Про те, як минув захід, та вимоги його учасників — в матеріалі ТСН.ua.

Деталі маршу та кількість учасників

Захід розпочався на вулиці Володимирській, у парку Шевченка. Учасники пішли ходою бульваром Тараса Шевченка, вулицями Терещенківська та Льва Толстого до площі Льва Толстого. Там марш і завершився.

Організатори Маршу заявили про 7 тис. учасників.

Тим часом у поліції зазначили, що у заході взяли участь близько 2,5 тис. осіб, повідомляє УНІАН.

Противники Маршу та провокації

За словами поліції, заходи у центрі міста пройшли без порушень правопорядку. Безпеку громадян гарантували поліція діалогу, кінологи і вибухотехніки, ДСНСівці, нацгвардійці.

Проте не обійшлося і без непередбачуваних інцидентів. Невідома жінка лягла перед колоною активістів та заявила, що проти того, що учасники акції "розбещують дітей". Згодом провокаторку відтягнули правоохоронці.

Противники KyivPride також збиралися поблизу парку Тараса Шевченка у столиці. За годину до проведення заходу, о 10:00, зібралася понад сотня активістів. Це, зокрема, представники організацій "Правий сектор", "Традиція і порядок", "Християнський фронт". Вони тримали ц руках плакати з написами: "Пропаганда гомосексуалізму є загрозою національній безпеці" і т.п.

Вимоги Маршу рівності

Марш відбувся під гаслами "Пліч-о-пліч – разом за рівноправ’я". Серед інших гасел заходу – "Традиція України – в свободі і родині", "Будь собою – ми з тобою", "Свобода – це наша врода". УНІАН Учасники висунули вісім вимог до влади: Ухвалити законопроєкт № 5488, спрямований на боротьбу з гомофобією, трансфобією і іншими формами нетерпимості; Реформувати правоохоронну систему для повноцінного розслідування і запобігання злочинам, які мотивовані нетерпимістю; Унеможливити публічні заклики до дискримінації та насильства проти ЛГБТ та інших соціальних груп; Активізувати зусилля щодо офіційного визнання в Україні цивільних партнерств між людьми однієї статі; Розглянути питання про створення центрального органу виконавчої влади, який буде займатися питаннями сімейної, демографічної та міграційної політики; Визнати фактори сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності (СОГІ) можливими підставами для домашнього насильства; Боротися з булінгом в школі на підставі чинників СОГІ. Підвищити увагу до психічного, сексуального й репродуктивного здоров’я ЛГБТІ+ в системі охорони здоров’я. Іноземні дипломати на KyivPride У Марші рівності взяли участь західні дипломати. Зокрема, посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс, посол Швеції Тобіас Тіберг та Нідерландів Йеннес де Мол. Great & inspiring @KyivPride #EqualityMarch today!! Good 2 see many colleagues & ❤️friends in support of ️‍ #LGBTI groups in #Ukraine . Very powerful to see members of the Ukrainian armed forces join the #Pride March as well! #StrongerTogether ️‍@MFA_Ukraine @DutchMFA pic.twitter.com/CmSMirRQ2a — Jennes de Mol (@jennesdemol1) September 19, 2021 "Вітаємо Київ з успішним проведенням Маршу Рівності сьогодні. Посол Мелінда Сіммонс і команда Посольства Великої Британії в Україні з гордістю приєдналися до KyivPride на підтримку рівності, свободи й прав людини для всіх людей, незалежно від сексуальної орієнтації чи ґендерної ідентичності. Любов перемагає", — йдеться в повідомленні британського посольства. Посол Швеції Тобіас Тіберг зазначив, що поліція зробили все можливе, аби захистити свободу слова. Дипломат емоційно відреагував на захід, і зазначив, що "Україна — це Європа". ✅ A Celebration of Love ✅ Police doing a perfect job protecting Freedom of Expression. ✅ And a Hell of a Party. @KyivPride just keeps getting bigger & better! This is Ukraine. This is Europe. #loveislove #PrideMonth pic.twitter.com/kMwPcoh1Zy — Tobias Thyberg (@TobiasThyberg) September 19, 2021 Також Тіберг зустрівся з українським військовим Віктором Пилипенком. Пилипенко — перший серед українських військових зробив камінг-аут і публічно розповів про свою гомосексуальність. Dzvenyslava & Viktor: fighters for their country, their values & their right to be who they are. This is courage. This is Ukraine. Happy Pride Y’all! @KyivPride #Pride2021 ️‍❤️ pic.twitter.com/jipH8PaB7Q — Tobias Thyberg (@TobiasThyberg) September 18, 2021 Працівники посольства США та їхні сім'ї також взяли участь у заході. Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

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