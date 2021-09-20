В Киеве на детской площадке зарезали женщину

В Киеве на детской площадке зарезали женщину

Компания отдыхала возле дома.

В Киеве на Борщаговке (Святошинский район) убили женщину во дворе многоквартирного дома.

Об этом сообщает "Вартові Еспресо".

Вартові.Еспресо

Преступление произошло на улице Гната Юры. Компания местных жителей собралась на спортивно-игровой площадке возле дома и распивала алкогольные напитки. Между знакомыми началась ссора. В разгар конфликта кто-то из группы людей достал нож и нанес женщине несколько ножевых ранений, от которых она скончалась на месте.

Полицейские задержали мужчину, который может быть причастен к убийству. Остальных участников поножовщины сейчас разыскивают.

Напомним, в Киеве во время ссоры сын гантелей убил свою мать. Полиция его задержала.

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