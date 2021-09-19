В Києві син на смерть забив свою матір гантелею

В Києві син на смерть забив свою матір гантелею

Вбивство сталося під час сімейної сварки.

На вулиці Ушакова в Києві сталося вбивство. Поліція підозрює місцевого мешканця в тому, що забив свою матір на смерть.

Про це повідомили у поліції.

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До поліції Києва надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що на вулиці Ушакова у квартирі чути крики. За вказаною адресою виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група та лікарі.

Прибувши, правоохоронці виявили у помешканні тіло жінки з ознаками насильницької смерті.

Попередньо поліцейські встановили, що до злочину причетний син померлої, який під час сімейної сварки вдарив матір гантелею по голові.

Від отриманої травми жінка померла на місці. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Борисполі 32-річний син до смерті побив 50-річного батька. За словами сусідів, молодий чоловік і раніше піднімав руку на тата так, що той навіть лежав у лікарні після побиття.

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