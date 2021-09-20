У Києві чоловік забарикадувався в квартирі і погрожував підірвати будинок

У Києві чоловік забарикадувався в квартирі і погрожував підірвати будинок

На місце виїхали всі служби екстреного реагування.

У Києві, на вулиці Новомостицькій, 2В чоловік погрожував підірвати будинок.

Про це в неділю, 19 вересня, повідомив Telegram-канал Київ Оперативний.

"Сподіваємося, що обійдеться без постраждалих", - наголошується в повідомленні.

Відомо, що чоловіком велися переговори, але про їхній результат, як і щодо мотивів чоловіка, наразі не повідомляється.

Нагадаємо:

У столичному мікрорайоні Троєщина чоловік погрожував підірвати багатоповерховий жилий будинок. На місце виїхали спецпризначенці КОРД, фахівці вибухотехнічної служби, а також патрульна поліція та бригади “швидкої допомоги”. На щастя, погрози виявилися нереальними. За попередньою інформацією, гранати у чоловіка не виявилося.

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