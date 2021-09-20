У Києві чоловік забарикадувався в квартирі і погрожував підірвати будинок

На місце виїхали всі служби екстреного реагування.
У Києві, на вулиці Новомостицькій, 2В чоловік погрожував підірвати будинок.
Про це в неділю, 19 вересня, повідомив Telegram-канал Київ Оперативний.
"Сподіваємося, що обійдеться без постраждалих", - наголошується в повідомленні.
Відомо, що чоловіком велися переговори, але про їхній результат, як і щодо мотивів чоловіка, наразі не повідомляється.
Нагадаємо:
- У столичному мікрорайоні Троєщина чоловік погрожував підірвати багатоповерховий жилий будинок. На місце виїхали спецпризначенці КОРД, фахівці вибухотехнічної служби, а також патрульна поліція та бригади “швидкої допомоги”. На щастя, погрози виявилися нереальними. За попередньою інформацією, гранати у чоловіка не виявилося.