У Києві дворічна дитина випала з вікна сьомого поверху, поки батько спав

За словами сусідів батько дитини був п'яним.

У Києві дворічна дитина випала з вікна сьомого поверху і загинула.

Трагедія сталася у суботу, 19 червня, у Святошинському районі столиці на вулиці Феодори Пушиної, 8.

Про це повідомив "Київ Оперативний".

"На жаль без шансів. За словами очевидців, батько в цей час спав п'яний у будинку", - йдеться у повідомленні.

Інформація уточнюється.

Нагадаємо, в Ірпені Київської області 13-річний хлопець хотів зробити селфі на залізничному мосту, а коли помітив електричку, то ліг поміж рейок. Підліток отримав серйозні травми та загинув.

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