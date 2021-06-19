У Києві дворічна дитина випала з вікна сьомого поверху, поки батько спав

За словами сусідів батько дитини був п'яним.
У Києві дворічна дитина випала з вікна сьомого поверху і загинула.
Трагедія сталася у суботу, 19 червня, у Святошинському районі столиці на вулиці Феодори Пушиної, 8.
Про це повідомив "Київ Оперативний".
"На жаль без шансів. За словами очевидців, батько в цей час спав п'яний у будинку", - йдеться у повідомленні.
Інформація уточнюється.
Нагадаємо, в Ірпені Київської області 13-річний хлопець хотів зробити селфі на залізничному мосту, а коли помітив електричку, то ліг поміж рейок. Підліток отримав серйозні травми та загинув.