Вкрали системи безпеки: вандали понищили модернізовану за 60 млн грн електричку Київ-Фастів

В "Укрзалізниці" звернулись із заявою до поліції.

Вандали із електрички Київ-Фастів, на модернізацію якої "Укрзалізниця" спрямувала 60 млн грн, вкрали та пошкодили системи безпеки та інформування пасажирів.

Про це повідомили в пресслужбі "Укрзалізниці".

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Модернізована електричка "Київ-Фастів" курсує в межах реалізації проєкту City Express. Інцидент трапився 14 червня. Тоді невідомі пошкодили та вкрали в електропоїзді внутрішнє обладнання, що відповідає за безпеку руху. Залізничники оперативно відновили пошкодження та вже наступного дня електричка знову курсувала.

"Укрзалізниця" звернулась із заявою до поліції та опублікувала відео з камер спостережень, на якому вандали обкрадають потяг.

Нагадаємо, футболісти клубу УПЛ п'яними влаштували безлади в поїзді Ужгород - Київ.

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