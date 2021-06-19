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Вкрали системи безпеки: вандали понищили модернізовану за 60 млн грн електричку Київ-Фастів

Вкрали системи безпеки: вандали понищили модернізовану за 60 млн грн електричку Київ-Фастів

УНІАН

В "Укрзалізниці" звернулись із заявою до поліції.

Вандали із електрички Київ-Фастів, на модернізацію якої "Укрзалізниця" спрямувала 60 млн грн, вкрали та пошкодили системи безпеки та інформування пасажирів. 

Про це повідомили в пресслужбі "Укрзалізниці".  

Модернізована електричка "Київ-Фастів" курсує в межах реалізації проєкту City Express. Інцидент трапився 14 червня. Тоді невідомі пошкодили та вкрали в електропоїзді внутрішнє обладнання, що відповідає за безпеку руху. Залізничники оперативно відновили пошкодження та вже наступного дня електричка знову курсувала. 

"Укрзалізниця" звернулась із заявою до поліції та опублікувала відео з камер спостережень, на якому вандали обкрадають потяг. 

Нагадаємо, футболісти клубу УПЛ п'яними влаштували безлади в поїзді Ужгород - Київ. 

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