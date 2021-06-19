Тричі депортували, а він повертався: у Києві вчетверте затримали кримінального авторитета "Діда"

"Дід" відбував 12-річне покарання у виправних колоніях на Херсонщині та Львівщині.

У Києві затримали кримінального авторитета на прізвисько "Дід" — 56-річного громадянина Вірменії. У липні минулого року його видворили з України із забороною в’їзду на 15 років.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

"Дід" — неодноразово судимий чоловік, відбував 12-річне покарання у виправних колоніях на Херсонщині та Львівщині — там мав статус так званого "смотрящого".

У лютому 2019 року суд вирішив видворити зловмисника за межі України, однак вже за два місяці "Дід" повернувся, після чого його знову затримали. Вдруге його видворили у серпні 2019 року із забороною в’їзду на п‘ять років. Змінивши ім‘я, "Дід" повернувся в Україну літаком у жовтні 2019 року. За кілька місяців його знову викрили копи. Втретє "авторитета" видворили у липні 2020-го. Тоді йому заборонили в'їжджати в Україну до 2035 року.

Цього разу "Дід" вирішив незаконно повернутися до України через пункт пропуску Волинської митниці, де й був спійманий. Правоохоронці запевняють, що депортують чоловіка учетверте.

Національна поліція України

Нагадаємо, 14 травня РНБО запровадила санкції проти 557 злодіїв у законі і 111 іноземців, які є кримінальними авторитетами.

21 травня президент України Володимир Зеленський увів рішення у дію.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання