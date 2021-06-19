Хотів зробити селфі, а коли помітив потяг, ліг поміж рейок: у Київській області загинув 13-річний хлопець

Підліток отримав серйозні травми та загинув.
В Ірпені Київської області 13-річний хлопець хотів зробити селфі на залізничному мосту, а коли помітив електричку, то ліг поміж рейок.
Про це повідомили в поліції Київської області.
Трагедія сталась ввечері, 18 червня. За попередніми даними, хлопець вибрався на міст, щоб зробити селфі, а потім ліг поміж рейок. Підліток отримав серйозні травми та загинув на місці трагедії.
Правоохоронці відкрили провадження за ч.1.ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з приміткою "нещасний випадок". Триває розслідування трагедії.
Нагадаємо, в Чернігівській області загинув 16-річний хлопець, коли хотів зробити фото.