У Києві колишній правоохоронець із РФ убив знайомого через ревнощі до жінки: фото

Затриманого за вбивство чоловіка перевіряють на причетність до нападів на ювелірні магазини у столиці.

У Києві колишній правоохоронець із РФ убив киянина через ревнощі до жінки.

Затриманого за вбивство чоловіка перевіряють на причетність до нападів на ювелірні магазини у столиці.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва затримано 43-річного чоловіка за підозрою в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Так, о 7:00 19 червня до чергової частини Деснянського УП ГУ Нацполіції у Києві надійшло повідомлення від жінки, яка перебувала у стані сп’яніння, про вбивство у квартирі по вул. М.Цвєтаєвої її чоловіком знайомого на ґрунті ревнощів", - йдеться у повідомленні.

Коли поліція прибула на виклик, підозрюваний намагався ввести в оману правоохоронців про нібито хибне повідомлення про злочин. Проте, у ході огляду місця події поліцейські виявили в квартирі загорнутий у килим труп чоловіка з вогнепальними пораненнями. При цьому підозрюваний намагався втекти з місця події, але був затриманий.

Поліцейські встановили особу затриманого. Ним виявився переселенець з Луганської області, уродженець РФ, колишній правоохоронець.

"Серед іншого, на місці події виявили рушницю, значну кількість ювелірних виробів та золотих прикрас, якими ймовірно заволоділи під час розбійних нападів. У зв’язку з цим перевіряється причетність затриманого до чотирьох розбійних нападів на ювелірні салони, нещодавно скоєних у столиці", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Вирішується питання повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, київські поліцейські розшукують чоловіка, який 22 травня скоїв розбійний напад на ювелірний магазин Київського ювелірного заводу. За будь-яку інформацію, яка допоможе розкрити злочин, Київський ювелірний завод пропонує винагороду в сумі 100 тисяч гривень.

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