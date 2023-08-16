Трагедія у Києві: двоє неповнолітніх дівчат загинули під час падіння з висоти

В Дарницькому районі столиці на вулиці Драгоманова виявили тіла двох неповнолітніх дівчат, які впали з висоти. В соціальних мережах пишуть про парний суїцид, але в поліції наразі не коментують деталі.

В поліції Києва сайту ТСН.ua підтвердили, що на вулиці Драгоманова виявили тіла двох дівчат, які впали з висоти. Поки обставини трагедії невідомі.

"Це дві неповнолітні дівчинки. Зараз на місці працює слідчо оперативна група. Правоохоронці з’ясовують усі обставини та причини трагічного випадку, опитують свідків", – повідомили нам у поліції Києва.

У Києві двоє неповнолітніх дівчат загинули під час падіння з висоти / Фото: Реальний Київ

Наразі невідомо, що стало причиною падіння та з якого поверху впали дівчата.

Нагадаємо, в Україні часто діти стають жертвами так званих "груп смерті" в соціальних мережах. Про це розповідала юристка-кримінологиня Анна Маляр. Вона зазначила, що не всі діти помирають, падаючи з висоти. Багато дітей залишаються з інвалідністю. Фахівчиня навела приклад – випадок по першій хвилі "Синіх китів", коли дівчинка дивом залишилася живою, і це величезне щастя. Але вже другий рік вона проходить дуже складну реабілітацію, тому що там важко уявити, яка кількість переломів і пошкоджень усіх органів.

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