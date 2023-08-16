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Задушила і закопала: у Києві ревнива жінка жорстоко розправилася із суперницею (фото, відео)

Задушила і закопала: у Києві ревнива жінка жорстоко розправилася із суперницею (фото, відео)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Задушила і закопала: у Києві ревнива жінка жорстоко розправилася із суперницею (фото, відео)

Поліція в Києві виявила тіло зниклої безвісти жінки / Фото: Поліція Києва

За скоєння особливо тяжкого злочину 61-річній киянці загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Співробітники Голосіївського управління поліції міста Києва встановили, що 43-річну мешканку столиці, яку розшукували як зниклу безвісти, було вбито. Убивство було скоєно на ґрунті ревнощів. 

Про обставини злочину, який трапився наприкінці липня цього року, повідомили у середу, 16 серпня, у поліції міста Києва. 

Як розповів начальник Голосіївського управління поліції Араік Кочкадамян, оперативники відпрацьовували різні версії і з’ясували, що за кілька днів до зникнення, повертаючись додому, 43-річна киянка познайомилась з чоловіком та його 61-річною дружиною. Разом із новими знайомими вона розпивала спиртні напої на лавці, після чого чоловік запросив нову подругу до оселі. 

На тлі ревнощів його дружина накинулась на гостю, почала бити та душити ременем, поки та не перестала подавати ознак життя. Аби приховати сліди злочину зловмисниця помістила тіло потерпілої у велику господарську сумку та за допомоги свого чоловіка і ще однієї знайомої винесла на вулицю, де закопала за кілька метрів від будинку.

Слідчі на місці, де було закопано тіло убитої / © Поліція Києва
Слідчі на місці, де було закопано тіло убитої / Фото: Поліція Києва

Поліцейські затримали підозрювану.

З місця події слідчі вилучили речові докази, що вказують на причетність затриманої до злочину, а тіло потерпілої направлено на проведення судово-медичної експертизи.

Речові докази скоєного вбивства / © Поліція Києва
Речові докази скоєного вбивства / Фото: Поліція Києва

Дії 61-річної жінки слідчі кваліфікували за ч. 1 ст. 115 ККУ - умисне вбивство. 

Зловмисниці повідомлено про підозру, а суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваній загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Вирішується питання щодо процесуального статусу у кримінальному провадженні чоловіка та знайомої затриманої.

Нагадаємо, раніше на Вінничині 42-річний чоловік через особисту неприязнь здійснив постріл із пістолета у голову свого сусіда.

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Дата публікації
Перегляди
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