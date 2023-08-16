Трагедия в Киеве: две несовершеннолетние девушки погибли при падении с высоты

В полиции выясняют все обстоятельства ужасающего случая.
В Дарницком районе столицы на улице Драгоманова обнаружили тела двух упавших с высоты несовершеннолетних девочек. В социальных сетях пишут о парном суициде, но в полиции пока не комментируют детали.
В полиции Киева сайту ТСН.ua подтвердили, что на улице Драгоманова обнаружили тела двух упавших с высоты девушек. Пока обстоятельства трагедии неизвестны.
"Это две несовершеннолетние девочки. Сейчас на месте работает следственно оперативная группа. Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины трагического случая, опрашивают свидетелей", — сообщили в полиции Киева.
Пока неизвестно, что стало причиной падения и с какого этажа упали девушки.
Напомним , в Украине часто дети становятся жертвами так называемых "групп смерти" в социальных сетях. Об этом рассказывала юрист-криминолог Анна Маляр. Она отметила, что не все дети умирают, падая с высоты. Многие дети остаются с инвалидностью. Специалистка привела пример-случай по первой волне "Синих китов", когда девочка чудом осталась жива, это огромное счастье. Но уже второй год она проходит очень сложную реабилитацию, потому что сложно представить, какое количество переломов и повреждений всех органов.
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