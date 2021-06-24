Термінали у київському метро відновили роботу після технічного збою

Термінали у київському метро відновили роботу після технічного збою

Оплата в метро безконтактними банківськими картками та мобільними додатками працює у звичайному режимі.

Термінали в Київському метрополітені відновили роботу після технічного збою.

Оплата у метро безконтактними банківськими картками та мобільними астосунками працює у звичайному режимі.

Також читайте У Києві може здорожчати метро: як змінювалася вартість проїзду у столичній підземці від 1991 року

Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітена.

"Пасажирам, у яких сьогодні не пройшла оплата, треба заповнити форму для перевірки транзакції: https://cutt.ly/qn5RHBQ", - йдеться у повідомленні метрополітена.

Також у підприємстві просять попередньо перевірити стан рахунку, оскільки банки не надсилають повідомлень у разі автоматичного повернення коштів.

"Метрополітен перепрошує за тимчасові незручності", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у київському метро сьогодні вдень пройти можна було лише тим, хто мав Kyiv Smart Card.

Згодом у метро повідомили про технічний збій.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання