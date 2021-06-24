Термінали у київському метро відновили роботу після технічного збою

Оплата в метро безконтактними банківськими картками та мобільними додатками працює у звичайному режимі.
Термінали в Київському метрополітені відновили роботу після технічного збою.
Оплата у метро безконтактними банківськими картками та мобільними астосунками працює у звичайному режимі.
Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітена.
"Пасажирам, у яких сьогодні не пройшла оплата, треба заповнити форму для перевірки транзакції: https://cutt.ly/qn5RHBQ", - йдеться у повідомленні метрополітена.
Також у підприємстві просять попередньо перевірити стан рахунку, оскільки банки не надсилають повідомлень у разі автоматичного повернення коштів.
"Метрополітен перепрошує за тимчасові незручності", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у київському метро сьогодні вдень пройти можна було лише тим, хто мав Kyiv Smart Card.
Згодом у метро повідомили про технічний збій.