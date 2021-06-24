У столиці України ліквідують символ дружби з Москвою

Пам’ятний знак на честь дружби міст Києва та Москви повинен бути демонтований.

Комісія Київської міської ради з питань власності підтримала проєкт рішення про демонтаж пам’ятника “дружби Києва та Москви” у сквері на вулиці Маршала Якубовського. Про це повідомив на Facebook-сторінці депутат КМР Олег Левченко.

У дописі в соцмережі депутат наголосив, що на восьмому році російської агресії та після анексії Криму не може бути жодної мови про “дружбу” зі столицею Росії, яку символізує цей пам’ятник.

Проєкт рішення про демонтаж цього монумента, який підтримала профільна комісія Київради, розглянуть депутати на пленарному засіданні. У разі його ухвалення пам’ятний знак повинен бути демонтований.

Нагадаємо, раніше у селищі Рокитне Київської області місцева влада вирішила за бюджетні кошти оновити заборонену в Україні комуністичну символіку на стелі. Зірку із зображенням серпа та молота почали підфарбовувати, але після розголосу змінили плани.

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