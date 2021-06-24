Пошуки припинено: знайшли тіло чоловіка, якого на матраці разом з двома доньками віднесло у Київське водосховище

Тіло чоловіка виявили у Вишгородському районі.

У Києві після 4 діб пошуків знайшли тіло чоловіка, якого на матраці разом із донькою віднесло у Київське море. Тіло чоловіка виявили поблизу села Лебедівка Вишгородського району.

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Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

"24 червня о 14:30 в акваторії Київського водосховища, поблизу села Лебедівка Вишгородського району, місцевим населенням знайдено тіло чоловіка, пошуки якого тривали чотири доби. Раніше, 20 червня до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в акваторії Київського водосховища, ймовірно, потонули 3 особи: 36-річний батько та дві дитини 10 та 4 років", - розповіли у пресслужбі ДСНС.

Раніше повідомлялося, що одну дівчинку з води дістали місцеві мешканці та передали медикам, але дорогою до лікарні дитина померла. Іншу дівчинку загиблою виявили на відстані більше 10 кілометрів від місця зникнення, поблизу села Козаровичі.

Пошуки чоловіка продовжувалися до сьогоднішнього дня.

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