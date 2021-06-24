Терминалы в киевском метро возобновили работу после технического сбоя

Терминалы в киевском метро возобновили работу после технического сбоя

Оплата в метро бесконтактными банковскими картами и мобильными приложениями работает в обычном режиме.

Терминалы в Киевском метрополитене возобновили работу после технического сбоя.

Оплата в метро бесконтактными банковскими картами и мобильными приложениями работает в обычном режиме.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

"Пассажирам, у которых сегодня не прошла оплата, надо заполнить форму для проверки транзакции: https://cutt.ly/qn5RHBQ", — говорится в сообщении метрополитена.

Также на предприятии просят предварительно проверить состояние счета, поскольку банки не присылают сообщений при автоматическом возврате средств.

"Метрополитен просит прощение за временные неудобства", — говорится в сообщении.

Напомним, в киевском метро сегодня днем пройти можно было только тем, кто имел Kyiv Smart Card.

Позже в метро сообщили о техническом сбое.

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