Терминалы в киевском метро возобновили работу после технического сбоя

Оплата в метро бесконтактными банковскими картами и мобильными приложениями работает в обычном режиме.
Терминалы в Киевском метрополитене возобновили работу после технического сбоя.
Оплата в метро бесконтактными банковскими картами и мобильными приложениями работает в обычном режиме.
Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.
"Пассажирам, у которых сегодня не прошла оплата, надо заполнить форму для проверки транзакции: https://cutt.ly/qn5RHBQ", — говорится в сообщении метрополитена.
Также на предприятии просят предварительно проверить состояние счета, поскольку банки не присылают сообщений при автоматическом возврате средств.
"Метрополитен просит прощение за временные неудобства", — говорится в сообщении.
Напомним, в киевском метро сегодня днем пройти можно было только тем, кто имел Kyiv Smart Card.
Позже в метро сообщили о техническом сбое.