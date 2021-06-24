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У метро Києва заявили про технічний збій: термінали досі не працюють

У метро Києва заявили про технічний збій: термінали досі не працюють

КМДА

Фахівці усувають причини технічного збою.

Наразі оплата проїзду банківською карткою та мобільними додатками у київському метро не працює.

Фахівці усувають причини технічного збою.

Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену.

"Просимо скористатися електронним квитком або придбати разовий qr-квиток у автоматах з продажу. Приносимо вибачення за незручності", - йдеться у повідомленні метрополітену.

Про відновлення роботи у звичайному режимі обіцяють одразу повідомити.

Нагадаємо, у київському метро сьогодні вдень пройти можна лише тим, хто має Kyiv Smart Card.