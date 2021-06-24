У метро Києва заявили про технічний збій: термінали досі не працюють

Фахівці усувають причини технічного збою.
Наразі оплата проїзду банківською карткою та мобільними додатками у київському метро не працює.
Фахівці усувають причини технічного збою.
Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену.
"Просимо скористатися електронним квитком або придбати разовий qr-квиток у автоматах з продажу. Приносимо вибачення за незручності", - йдеться у повідомленні метрополітену.
Про відновлення роботи у звичайному режимі обіцяють одразу повідомити.
Нагадаємо, у київському метро сьогодні вдень пройти можна лише тим, хто має Kyiv Smart Card.