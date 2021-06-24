Скандал з блогером та iPhone виявився постановкою: Волошин показав справжнє відео з мамою і дівчинкою

Скандал з блогером та iPhone виявився постановкою: Волошин показав справжнє відео з мамою і дівчинкою

Олександр Волошин розказав, що його безкоштовно запостили близько 100 ресурсів, показали по ТБ. Таким чином він здобув всеукраїнську славу...

Блогер Олександр Волошин зізнався, що гучний скандал, у який він потрапив, подарувавши дівчинці iPhone, а потім відібравши його, виявився постановкою. Цей скандал він вигадав заради піару.

Про це Волошин розповів у відеозверненні.

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Блогер також зізнався, скільки заробив на цьому.

Мама і дівчинка - зовсім не випадкові перехожі, а актори, яких він попросив поскандалити на камеру.

Волошин не бачить нічого поганого у своєму вчинку. Більш того, він дуже задоволений собою і результатом. Пишається, що безкоштовно отримав рекламу у ЗМІ та на телебаченні.

Хлопець додав, що його безкоштовно запостили близько 100 ресурсів, показали по ТБ. Таким чином він здобув всеукраїнську славу...

"Це геніально. Запостили найпопулярніші журнали, сайти. Всім було вигідно це. Таким чином, за приблизними підрахунками я отримав реклами більш ніж на 250 тисяч доларів", - похвалився хлопець.

Нагадаємо, раніше Волошин стверджував, що жінка з дитиною на відео – нібито актори, а його друг їх перекупив і таким чином його зрадив.

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