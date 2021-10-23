Спроба підпалу будинку Жовкви: у прокуратурі розповіли подробиці

Двох молодиків затримали "по гарячих слідах".

У справі про спробу підпалу будинку заступника голови Офісу президента України двом особам повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Про це у суботу, 23 жовтня, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

"За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва двом особам, причетним до спроби підпалу будинку заступника голови Офісу Президента України, повідомлено про підозру в умисному пошкодженні майна шляхом підпалу та у вчиненні хуліганства (ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 296 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Згідно з матеріалами слідства, один з підозрюваних, 20-річний мешканець столиці, отримав через месенджер "Telegram" замовлення на підпал вказаного будинку. За виконання замовлення, підозрюваному, з його слів, пообіцяли заплатити 7 тисяч доларів США.

До здійснення злочину чоловік залучив свого знайомого - 25-річного жителя Черкаської області, якому пообіцяв у якості винагороди віддати частину цієї суми.

"Придбавши необхідні для підпалу засоби, а саме легкозаймисті суміші (бензин та керосин), ємкості та клейкі стрічки, зловмисники приготували 3 пляшки із "коктейлем Молотова" та в ніч на 22 жовтня 2021 року прибули до місця вчинення злочину у Дарницькому районі столиці. Спочатку вони нанесли фарбою на паркані даного будинку образливі написи, після чого - поки один з чоловіків спостерігав за обстановкою, інший – підпалив пляшку з "коктейлем Молотова" та кинув її через паркан на територію будинку", - зазначили в прокуратурі.

Під час спроби підпалити другу пляшку зловмисник був помічений сторонніми особами та намагався втекти, однак "по гарячих слідах" був затриманий правоохоронцями. Згодом правоохоронці затримали і його спільника.

Обставини кримінального правопорушення, а також інші особи, які до нього причетні, встановлюються.

Нагадаємо:

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Внаслідок інциденту в офісі Людмили Денісової згоріли двері. Також в Києві затримали чоловіка з гранатою, який погрожував підірвати себе у будівлі Кабінету міністрів.

Новини України: у двір заступника голови офісу президента кинули коктейль молотова

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