У Києві 23 та 24 жовтня обмежать рух низкою вулиць: список

Обмеження вводяться через проведення марафону, учасники якого долатимуть дистанції від 4,2 до 42 кілометрів.
У Києві 23 та 24 жовтня обмежать рух низкою вулиць. Це пов'язано із проведенням у столиці марафону.
Про це інформує Патрульна поліція.
"23-го та 24 жовтня в Києві відбудеться 12-ий Wizz Air Kyiv City Marathon 2021, учасники якого долатимуть дистанції від 4,2 до 42 кілометрів. У зв’язку із цією подією передбачено тимчасове обмеження руху транспортних засобів", — йдеться в повідомленні.
Так, від 05:00 23 жовтня до 22:00 24 жовтня рух обмежать:
- Володимирським проїздом та вулицею Володимирською, від вулиці Великої Житомирської до вулиці Софіївської.
24 жовтня рух транспортних засобів обежать на таких вулицях:
- Алли Тарасової – із 05:00 до 22:00;
- Мала Житомирська – із 05:00 до 22:00;
- Трьохсвятительська – із 05:00 до 22:00;
- Михайлівська, від Михайлівської площі до Михайлівського провулку – з 05:00 до 22:00;
- Велика Житомирська, від вулиці Володимирської до Михайлівської площі – з 05:00 до 22:00;
- Велика Житомирська, від Львівської площі до вулиці Володимирської – з 08:00 до 16:00;
- Володимирська, від вулиці Софіївської до бульвару Шевченка – із 08:00 до 12:00;
- бульвар Тараса Шевченка, від вулиці Хрещатик до вулиці Володимирської – із 08:00 до 12:00;
- бульвар Тараса Шевченка, від вулиці Володимирської до площі Перемоги — з 08:00 до 10:30;
- Богдана Хмельницького, від вулиці Хрещатик до вулиці Миколи Лисенка – з 08:00 до 12:00
- площа Перемоги – з 08:00 до 10:30;
- Саксаганського, від площі Перемоги до вулиці Льва Толстого – з 08:00 до 11:00;
- Льва Толстого, від вулиці Саксаганського до вулиці Жилянської – з 08:00 до 11:00;
- Жилянська – з 08:00 до 11:00;
- Велика Васильківська, від вулиці Фізкультури до Бессарабської площі – з 08:00 до 11:00;
- Хрещатик – з 08:00 до 12:00;
- Європейська площа – з 08:00 до 12:00;
- Музейний провулок – з 08:00 до 12:00;
- Михайла Грушевського – з 08:00 до 12:00;
- Петрівська алея – з 08:00 до 12:30;
- Паркова дорога – з 08:00 до 12:30;
- Дніпровський узвіз, у напрямку мосту Патона – з 08:30 до 13:00;
- алея Героїв Крут – із 08:30 до 12:30;
- Лаврська – з 08:30 до 13:00;
- Запечерна – з 08:30 до 13:00;
- бульвар Дружби Народів, від мосту Патона до вулиці Старонаводницької – із 08:30 до 13:00;
- обмеження руху на мосту Патона, у напрямку бульвару Дружби Народів – із 08:30 до 13:00;
- проспект Соборності – з 08:45 до 13:00;
- Сверстюка – з 08:45 до 13:00;
- Русанівський канал – із 08:45 до 13:00;
- Ентузіастів, від Русанівського каналу до мосту Патона – з 08:45 до 13:00;
- Русанівська набережна, від вулиці Ентузіастів до мосту Патона – з 08:45 до 13:00;
- Набережне шосе, у напрямку мосту Патона – з 08:45 до 13:30;
- Набережно-Хрещатицька, від вулиці Нижній Вал до Поштової площі – з 08:45 до 15:30;
- Труханівська – з 09:00 до 14:30;
- Парк Муромець – з 09:30 до 15:00;
- обмеження руху на Північному мосту, в напрямку проспекту Степана Бандери – з 09:30 до 14:30;
- Набережно-Рибальська, у напрямку мосту Патона – з 09:30 до 15:30;
- Гаванський міст – із 09:30 до 15:30;
- Нижній Вал – із 08:00 до 15:30;
- Глибочицька – з 08:00 до 15:30;
- Глибочицький проїзд – із 08:00 до 15:30;
- В’ячеслава Чорновола – з 08:00 до 16:00;
- Січових Стрільців – із 08:00 до 16:00.
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