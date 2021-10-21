У Києві 23 та 24 жовтня обмежать рух низкою вулиць: список

У Києві 23 та 24 жовтня обмежать рух низкою вулиць: список

Обмеження вводяться через проведення марафону, учасники якого долатимуть дистанції від 4,2 до 42 кілометрів.

У Києві 23 та 24 жовтня обмежать рух низкою вулиць. Це пов'язано із проведенням у столиці марафону.

Про це інформує Патрульна поліція.

"23-го та 24 жовтня в Києві відбудеться 12-ий Wizz Air Kyiv City Marathon 2021, учасники якого долатимуть дистанції від 4,2 до 42 кілометрів. У зв’язку із цією подією передбачено тимчасове обмеження руху транспортних засобів", — йдеться в повідомленні.

Так, від 05:00 23 жовтня до 22:00 24 жовтня рух обмежать:

Володимирським проїздом та вулицею Володимирською, від вулиці Великої Житомирської до вулиці Софіївської.

24 жовтня рух транспортних засобів обежать на таких вулицях:

Алли Тарасової – із 05:00 до 22:00;

Мала Житомирська – із 05:00 до 22:00;

Трьохсвятительська – із 05:00 до 22:00;

Михайлівська, від Михайлівської площі до Михайлівського провулку – з 05:00 до 22:00;

Велика Житомирська, від вулиці Володимирської до Михайлівської площі – з 05:00 до 22:00;

Велика Житомирська, від Львівської площі до вулиці Володимирської – з 08:00 до 16:00;

Володимирська, від вулиці Софіївської до бульвару Шевченка – із 08:00 до 12:00;

бульвар Тараса Шевченка, від вулиці Хрещатик до вулиці Володимирської – із 08:00 до 12:00;

бульвар Тараса Шевченка, від вулиці Володимирської до площі Перемоги — з 08:00 до 10:30;

Богдана Хмельницького, від вулиці Хрещатик до вулиці Миколи Лисенка – з 08:00 до 12:00

площа Перемоги – з 08:00 до 10:30;

Саксаганського, від площі Перемоги до вулиці Льва Толстого – з 08:00 до 11:00;

Льва Толстого, від вулиці Саксаганського до вулиці Жилянської – з 08:00 до 11:00;

Жилянська – з 08:00 до 11:00;

Велика Васильківська, від вулиці Фізкультури до Бессарабської площі – з 08:00 до 11:00;

Хрещатик – з 08:00 до 12:00;

Європейська площа – з 08:00 до 12:00;

Музейний провулок – з 08:00 до 12:00;

Михайла Грушевського – з 08:00 до 12:00;

Петрівська алея – з 08:00 до 12:30;

Паркова дорога – з 08:00 до 12:30;

Дніпровський узвіз, у напрямку мосту Патона – з 08:30 до 13:00;

алея Героїв Крут – із 08:30 до 12:30;

Лаврська – з 08:30 до 13:00;

Запечерна – з 08:30 до 13:00;

бульвар Дружби Народів, від мосту Патона до вулиці Старонаводницької – із 08:30 до 13:00;

обмеження руху на мосту Патона, у напрямку бульвару Дружби Народів – із 08:30 до 13:00;

проспект Соборності – з 08:45 до 13:00;

Сверстюка – з 08:45 до 13:00;

Русанівський канал – із 08:45 до 13:00;

Ентузіастів, від Русанівського каналу до мосту Патона – з 08:45 до 13:00;

Русанівська набережна, від вулиці Ентузіастів до мосту Патона – з 08:45 до 13:00;

Набережне шосе, у напрямку мосту Патона – з 08:45 до 13:30;

Набережно-Хрещатицька, від вулиці Нижній Вал до Поштової площі – з 08:45 до 15:30;

Труханівська – з 09:00 до 14:30;

Парк Муромець – з 09:30 до 15:00;

обмеження руху на Північному мосту, в напрямку проспекту Степана Бандери – з 09:30 до 14:30;

Набережно-Рибальська, у напрямку мосту Патона – з 09:30 до 15:30;

Гаванський міст – із 09:30 до 15:30;

Нижній Вал – із 08:00 до 15:30;

Глибочицька – з 08:00 до 15:30;

Глибочицький проїзд – із 08:00 до 15:30;

В’ячеслава Чорновола – з 08:00 до 16:00;

Січових Стрільців – із 08:00 до 16:00.

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