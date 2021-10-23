Попытка поджога дома Жовквы: в прокуратуре рассказали подробности

Двух молодых людей задержали "по горячим следам".
В деле о попытке поджога дома заместителя председателя Офиса президента Украины двум лицам сообщено о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Об этом в субботу, 23 октября, сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
"При процессуальном руководстве Дарницкой окружной прокуратуры города Киева двум лицам, причастным к попытке поджога дома заместителя председателя Офиса президента Украины, сообщается о подозрении в умышленном повреждении имущества путем поджога и в совершении хулиганства (ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 296 УК Украины) ", — говорится в сообщении.
Согласно материалам следствия, один из подозреваемых, 20-летний житель столицы, получил через мессенджер "Telegram" заказ на поджог указанного дома. За выполнение заказа, подозреваемому, по его словам, пообещали заплатить 7 тысяч долларов США.
К совершению преступления мужчина привлек своего знакомого — 25-летнего жителя Черкасской области, которому пообещал в качестве вознаграждения отдать часть этой суммы.
"Приобретя необходимые для поджога средства, а именно легковоспламеняющиеся смеси (бензин и керосин), емкости и клейкие ленты, злоумышленники приготовили 3 бутылки с "коктейлем Молотова" и в ночь на 22 октября 2021 года прибыли к месту совершения преступления в Дарницком районе столицы. Сначала они нанесли краской на заборе данного дома оскорбительные надписи, после чего — пока один из мужчин наблюдал за обстановкой, другой — поджег бутылку с "коктейлем Молотова" и бросил ее через забор на территорию дома ", — отметили в прокуратуре.
При попытке поджечь вторую бутылку злоумышленник был замечен посторонними лицами и пытался сбежать, однако "по горячим следам" был задержан правоохранителями. Впоследствии правоохранители задержали и его сообщника.
Обстоятельства уголовного преступления, а также другие лица, которые к нему причастны, устанавливаются.
Напомним:
- В Киеве в Офис омбудсмена неизвестный бросил коктейль Молотова. В результате инцидента в офисе Людмилы Денисовой сгорели двери.
- Также в Киеве задержали мужчину с гранатой, который угрожал взорвать себя у здания Кабинета министров.